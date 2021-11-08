В России начали действовать COVID-сертификаты нового образца
Выдача сертификатов нового образца о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании стартовала в России. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией". Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года», — отмечается в документе.
Сертификаты нового образца будут создаваться автоматически в электронном формате не позднее чем через три дня после вакцинации. Кроме того, новые сертификаты в бумажном виде можно оформить в многофункциональных центрах. В сертификате должны содержаться полное имя вакцинированного или переболевшего, дата рождения, пол, адрес проживания, страховой номер, данные полиса медицинского страхования, дата формирования, пишет Газета.ру. Документ будет доступен на русском и английском языках.
Сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 старого образца необходимо переоформить до 1 марта 2022 года, отмечает РЕН ТВ.
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