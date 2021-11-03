В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификатов и QR-кодов
Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также QR-кодов следует сократить до шести месяцев. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев в ходе прямого эфира в Instagram.
Как отметил эксперт, документы необходимо привязать к длительности иммунитета. По словам Токарева, антитела к SARS-CoV-2 сохраняются не более года.
«Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена», — подчеркнул специалист.
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