В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификатов и QR-кодов

Как отметил эксперт, документы необходимо привязать к длительности иммунитета. По словам Токарева, антитела к SARS-CoV-2 сохраняются не более года.

«Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена», — подчеркнул специалист.

