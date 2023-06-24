В России начал работать оперштаб Минпросвещения из-за режима КТО в отдельных регионах
Минпросвещения РФ создал оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической операции в отдельных регионах страны. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«В министерстве создан штаб оперативный, мы получаем информацию всех регионов», - пояснил Кравцов.
Главная цель - обеспечить безопасность детей и выпускников, заявил министр.
Режим КТО введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы подразделения идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу и будут уничтожать всех, кто встанет на их пути.
Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru