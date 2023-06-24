Красный крест в России перевёл службу психологической поддержки в круглосуточный режим
Службу психологической поддержки Российского красного креста (РКК) по горячей линии перевели на работу в круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава организации Павел Савчук в Telegram-канале.
«Сегодня Российский Красный Крест расширяет горячую линию психологической помощи: она работает по всей стране бесплатно и круглосуточно», - передает его слова пресс-служба РКК.
Психологическую поддержку оказывают по горячей линии по телефону 8-800-250-18-59.
Также обратиться к психологам Российского красного креста можно в чат-ботах в Telegram и ВК с 9.00 до 21.00 ежедневно, а также лично - в региональные отделения РКК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru