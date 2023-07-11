В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов
В России с 11 июля начал действовать порядок ограничения права на управление автомобилем для военнообязанных в случае неявки по повестке в военкомат. Приказ Министерства внутренних дел России начал действовать на территории всей страны.
Отмечается, что в таком случае решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета.
6 июля глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что россияне, уклоняющиеся от призыва на военную службу, не смогут получить водительские права, обменять документ и зарегистрировать автомобиль. Как отметил руководитель ведомства, не явившиеся по повестке в военкомат интегрированы базой данных, и ГИБДД видит уклонистов в общей федеральной системе.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки, предусматривающие введение новых правил получения водительских прав, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru