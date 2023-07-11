В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

В России с 11 июля начал действовать порядок ограничения права на управление автомобилем для военнообязанных в случае неявки по повестке в военкомат. Приказ Министерства внутренних дел России начал действовать на территории всей страны.

Отмечается, что в таком случае решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета.