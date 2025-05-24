Жена Овечкина рассказала о возвращении хоккеиста домой

Супруга российского хоккеиста, нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о возвращении домой. Об этом она объявила на своей странице в одной из соцсетей.

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Девушка опубликовала в Сети несколько видео, на одном из которых показала множество упакованных вещей, сумок и клюшек в аэропорту. После этого жена спортсмена с иронией написала: «Как обычно, летим "налегке"».

На второй видеозаписи Шубская показала шайбы, некоторые из которых были подписаны ее мужем.

«Последняя работа в межсезонье у Алекса перед нашим вылетом домой», — написала девушка, но не указала конечный пункт их назначения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Александр Овечкин первым из российских хоккеистов получил приз Марка Мессье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортХоккейСпортсменыАлександр Овечкин

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