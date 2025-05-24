Захарова: Макрон «арестовал» Павла Дурова для управления выборами в Румынии

Президент Франции Эмманюэль Макрон «арестовал» российского бизнесмена, основателя «ВКонтакте» и «Telegram» Павла Дурова не для решения внутренних вопросов с мессенджером, а для управления выборами в Румынии. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, французский лидер сделал это, так как понимал, что в Румынии кандидат от либералов не сможет выиграть ни при каких легальных раскладах.

«А вот это уже на "фейки" на спишешь. Прозвучало обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств», - напомнила Захарова.