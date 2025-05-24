Захарова: Макрон «арестовал» Павла Дурова для управления выборами в Румынии

Президент Франции Эмманюэль Макрон «арестовал» российского бизнесмена, основателя «ВКонтакте» и «Telegram» Павла Дурова не для решения внутренних вопросов с мессенджером, а для управления выборами в Румынии. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, французский лидер сделал это, так как понимал, что в Румынии кандидат от либералов не сможет выиграть ни при каких легальных раскладах.

«А вот это уже на "фейки" на спишешь. Прозвучало обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств», - напомнила Захарова.

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Павла Дурова задержали во Франции 24 августа 2024 года прямо на выходе из его частного самолета. Его обвинили по нескольким статьям, в том числе касающимся терроризма, мошенничества, отмывания денег и наркотрафика. По версии следствия, эти обвинения были основаны на том, что некоторые пользователи приложения совершали правонарушения, используя в этих целях Telegram.

Бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда во Франции 29 августа. Однако суд обязал Дурова заплатить залог в размере €5 млн, отмечаться дважды в неделю в полицейском участке и не переезжать с места жительства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что Павел Дуров готов дать показания в Румынии по вопросу вмешательства в выборы.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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