Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-12 детях

Двое детей, которые пострадали в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал департамента здравоохранения Москвы.

По данным источника, сейчас пострадавшие находятся в медучреждении. Представители департамента рассказали, что после госпитализации получившим травмы гражданам был проведен полный комплекс диагностических мероприятий.

Врачи подтвердили, что в настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они находятся под постоянным наблюдением медиков.