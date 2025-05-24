Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-12 детях
Двое детей, которые пострадали в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал департамента здравоохранения Москвы.
По данным источника, сейчас пострадавшие находятся в медучреждении. Представители департамента рассказали, что после госпитализации получившим травмы гражданам был проведен полный комплекс диагностических мероприятий.
Врачи подтвердили, что в настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они находятся под постоянным наблюдением медиков.
ЧП случилось вечером 23 мая в Подмосковье вблизи Ногинска на трассе М-12 Москва-Казань. Микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, после чего опрокинулся на бок. В результате ДТП погибли два человека, в том числе 9-летний мальчик, еще 10 получили травмы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщи, что в Московской области после аварии на трассе М-12 СК возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru