Умер российский писатель-фантаст Юрий Никитин

По данным источника, литератор скончался 23 мая. Ему было 85 лет.

Юрий Никитин работал в жанрах научной фантастики и исторического романа. За свою карьеру он написал свыше 40 книг, в том числе в сериях «Зубы настежь», «Княжеский пир» и «Мегамир». Писатель также издавался под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

Литературовед Сергей Чупринин отмечал, что, написав серию романов «Трое из леса», Никитин стал одним из основателей славянского фэнтези, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».