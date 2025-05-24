Умер российский писатель-фантаст Юрий Никитин
Ушел из жизни один из самых известных российских писателей-фантастов, основоположник направления славянского фэнтези Юрий Никитин. Об этом говорится на официальном сайте издательства «Эксмо».
По данным источника, литератор скончался 23 мая. Ему было 85 лет.
Юрий Никитин работал в жанрах научной фантастики и исторического романа. За свою карьеру он написал свыше 40 книг, в том числе в сериях «Зубы настежь», «Княжеский пир» и «Мегамир». Писатель также издавался под псевдонимом Гай Юлий Орловский.
Литературовед Сергей Чупринин отмечал, что, написав серию романов «Трое из леса», Никитин стал одним из основателей славянского фэнтези, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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