Умер российский писатель-фантаст Юрий Никитин

Ушел из жизни один из самых известных российских писателей-фантастов, основоположник направления славянского фэнтези Юрий Никитин. Об этом говорится на официальном сайте издательства «Эксмо».

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По данным источника, литератор скончался 23 мая. Ему было 85 лет.

Юрий Никитин работал в жанрах научной фантастики и исторического романа. За свою карьеру он написал свыше 40 книг, в том числе в сериях «Зубы настежь», «Княжеский пир» и «Мегамир». Писатель также издавался под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

Литературовед Сергей Чупринин отмечал, что, написав серию романов «Трое из леса», Никитин стал одним из основателей славянского фэнтези, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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