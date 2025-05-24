Мизулина попросила СК возбудить дело о клевете против депутата Даванкова

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила СК возбудить уголовное дело в отношении депутата Владислава Даванкова по статьям о клевете и по заведомо ложному доносу. Об этом она объявила на одной из встреч с молодежью, прошедшей в Краснодаре.

Видео опубликовал Telegram-канал «Baza». Мизулина уже написала соответствующее заявление в Следственный комитет.

«Мне нечего скрывать. Моя совесть чиста», - заявила Екатерина в ходе встречи.

До этого вице-спикер Госдумы обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить действия Мизулиной в отношении деятельности скончавшегося рэпера Паши Техника. В своем обращении депутат сослался на слова вдовы исполнителя Евы Карицкой о том, что изначально деятельность ее супруга вызывала вопросы у Мизулиной. Однако после неформального общения проблемы были решены.

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В связи с этим Даванков потребовал проверить главу «Лиги безопасного интернета» на предмет совершения противоправных действий, в том числе вымогательства. В своем Telegram-канале он также предложил Мизулиной явиться в ГД и объяснить, как решился вопрос с Техником, на что были потрачены 200 млн рублей из бюджета страны и готова ли она принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету.

Сама Мизулина не стала отвечать на вопросы депутата, но рассказала, что уже обратилась к председателю ГД Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении Даванковым депутатской этики. Она считает, что политик выдвинул против нее необоснованные обвинения, используя заведомо ложную информацию.

Ранее «Известия» сообщили, что по иску Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства Лефортовский районный суд Москвы взыскал с дизайнера и блогера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) в общей сложности 500 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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