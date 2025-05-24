СМИ: ЕС собирается отключить свыше 20 банков РФ от SWIFT

По данным источника, в ЕС рассматривают возможность введения допзапретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму примерно €2,5 млрд. К тому же представители Еврокомиссии собираются предложить снизить предельную цену на российскую нефть для западных стран приблизительно до $45 за баррель.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки очередного пакета антироссийских санкций якобы для того, чтобы заставить РФ «захотеть мира».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в интервью RT заявил, что в ближайшие месяцы опасаться введения жестких антироссийских санкций со стороны США не стоит.