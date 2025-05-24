СМИ: Многомиллионное наследство хореографа Григоровича достанется его племяннику

По данным источника, сын сестры хореографа в том числе получит большую квартиру в историческом особняке на Сретенском бульваре в Москве. Известно, что стоимость недвижимости площадь 177 квадратных метров с потолками под четыре метра составляет около 200 млн рублей.

Юрий Григорович умер 19 мая 2025 года в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода СМИ указывали осложнения после двусторонней пневмонии. Своих детей у хореографа не было. Его супруга скончалась в 2008 году.

Ранее адвокат Александр Добровинский, который работал с певцом Филиппом Киркоровым, заявил, что умерший отец знаменитости, народный артист России Бедрос Киркоров не оставил почти никакого наследства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».