СМИ: Многомиллионное наследство хореографа Григоровича достанется его племяннику
Многомиллионное наследство народного артиста СССР, балетмейстера Юрия Григоровича перейдет его племяннику Николаю. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, сын сестры хореографа в том числе получит большую квартиру в историческом особняке на Сретенском бульваре в Москве. Известно, что стоимость недвижимости площадь 177 квадратных метров с потолками под четыре метра составляет около 200 млн рублей.
Юрий Григорович умер 19 мая 2025 года в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода СМИ указывали осложнения после двусторонней пневмонии. Своих детей у хореографа не было. Его супруга скончалась в 2008 году.
Ранее адвокат Александр Добровинский, который работал с певцом Филиппом Киркоровым, заявил, что умерший отец знаменитости, народный артист России Бедрос Киркоров не оставил почти никакого наследства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru