Работодателей предложили штрафовать за трудоустройство уклонистов
На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о штрафах для работодателей за трудоустройство лиц, уклоняющихся от службы в армии, сообщают СМИ.
Для индивидуальных предпринимателей предлагается ввести штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч.
Также проект закона предусматривает наказание для руководителей организаций и работников кадровых служб. В случае принятия документа им придется извещать военкоматы о трудоустройстве или увольнении подлежащих призыву лиц.
Госдума 23 мая приняла в окончательном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Призванным на военную службу придется сдать документ в МВД, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru