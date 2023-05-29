Работодателей предложили штрафовать за трудоустройство уклонистов

Для индивидуальных предпринимателей предлагается ввести штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч.

Также проект закона предусматривает наказание для руководителей организаций и работников кадровых служб. В случае принятия документа им придется извещать военкоматы о трудоустройстве или увольнении подлежащих призыву лиц.

Госдума 23 мая приняла в окончательном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Призванным на военную службу придется сдать документ в МВД, передает «Радиоточка НСН».

