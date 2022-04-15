Мишустин заявил, что на пособия малообеспеченным семьям выделят 505 млрд рублей

По его словам, всего на эти цели в 2022 году будет направлено 505 млрд рублей.

В ходе совещания о реализации мер социальной поддержки он уточнил, что до конца года средства должны получить родители более 5 млн детей.

«Размер пособия составит... в среднем от 6 тысяч до 12 тысяч рублей в месяц в зависимости от конкретного субъекта РФ и финансовой ситуации семьи», - подчеркнул председатель правительства.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что из областного бюджета выделят до 2 млрд рублей на поддержку граждан, в том числе на софинансирование федеральных выплат на детей, сообщают «Невские новости».

