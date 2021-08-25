В России на четверть выросло число микрозаемщиков

В России с начала года на 23,5% увеличилось количество обладателей займов в микрофинансовых организациях (МФО).

По данным РБК, клиентов МФО стало на 2,26 миллиона больше.

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При этом всего в России, по данным на конец второго квартала, около 12 миллионов заемщиков МФО. За весь 2020 год их число увеличилось на 9,5%.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев на июльской пресс-конференции в НСН назвал ошибочным мнение о том, что микрофинансовые организации загонят в долговую кабалу россиян, получивших от банков отказы в кредитах.

Со своей стороны, депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН призвал избавиться от микрофинансовых организаций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кредиты
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