В России на четверть выросло число микрозаемщиков

При этом всего в России, по данным на конец второго квартала, около 12 миллионов заемщиков МФО. За весь 2020 год их число увеличилось на 9,5%.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев на июльской пресс-конференции в НСН назвал ошибочным мнение о том, что микрофинансовые организации загонят в долговую кабалу россиян, получивших от банков отказы в кредитах.

Со своей стороны, депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН призвал избавиться от микрофинансовых организаций.

