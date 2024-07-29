В России на 36% вырос спрос на специалистов, знающих английский язык

Так, в I квартале 2024 года число вакансий со знанием английского языка увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за год спрос на менеджеров по работе с клиентами, знающих английский, увеличился более чем в три раза, а средняя предлагаемая зарплата составила 61822 рубля в месяц.

На втором месте по росту спроса работодателей на англоговорящих сотрудников — профессия официанта. Число вакансий для официантов с требованиями о владении английским выросло более чем в два раза при сравнении год к году. Кандидатам на эту позицию, знающим английский язык, работодатели готовы предложить в среднем 81597 рублей.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что требования к умению пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) не являются распространенной практикой в российских компаниях при приеме на работу, тем не менее, этот навык могут потребовать IT, ИИ компании, а также компании из финансового сектора.

