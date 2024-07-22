Superjob: 24% россиян имеют дополнительную работу

Граждане в возрасте от 35 до 44 лет чаще рассказывают о втором месте работы – их 22%. Не делятся такой информацией чаще всего мужчины (8% против 5% среди женщин) с доходом более 100 тысяч рублей (8% против 2% среди лиц с доходом до 50 тысяч рублей).

Среди работодателей негативно относятся к подработке своих сотрудников 26% респондентов.

Ранее аналитики сообщили, что июль стал самым популярным месяцем для отпуска среди россиян, передает RT.

