Superjob: 24% россиян имеют дополнительную работу
Почти каждый четвертый житель России имеет дополнительную работу, сообщил ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob.
Подработку имеют 24% россиян, при этом 17% опрошенных уведомляют об этом своего работодателя, тогда как 7% умалчивают об этом.
Граждане в возрасте от 35 до 44 лет чаще рассказывают о втором месте работы – их 22%. Не делятся такой информацией чаще всего мужчины (8% против 5% среди женщин) с доходом более 100 тысяч рублей (8% против 2% среди лиц с доходом до 50 тысяч рублей).
Среди работодателей негативно относятся к подработке своих сотрудников 26% респондентов.
Ранее аналитики сообщили, что июль стал самым популярным месяцем для отпуска среди россиян, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru