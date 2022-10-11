В России на 20% выросли продажи книг о нацистской Германии

По данным экспертов, наиболее резкую динамику по продажам зафиксировали у книги «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта. С 21 сентября по 4 октября продажи произведения о том, как немцы воспринимали Вторую мировую войну, выросли на 405% по сравнению с 7–20 сентября.

Как отмечают участники рынка, после начала частичной мобилизации в РФ начал расти спрос на литературу о Второй мировой войне и гитлеровской Германии. Эксперты считают, что люди с помощью книг пытаются понять, «что сейчас происходит».

«Коммерсантъ» указывает, что в целом продажи обычной литературы снизились: с 21 сентября конечные продажи упали на 20%.

Ранее генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что книги в рознице подорожали на 10-15%, при этом идет устойчивое снижение их продаж.

