В России на 20% выросли продажи книг о нацистской Германии
Продажи в России книг о Второй мировой войне и нацистской Германии выросли на 20% после начала частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные книготорговой сети «Читай-город».
По данным экспертов, наиболее резкую динамику по продажам зафиксировали у книги «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта. С 21 сентября по 4 октября продажи произведения о том, как немцы воспринимали Вторую мировую войну, выросли на 405% по сравнению с 7–20 сентября.
Как отмечают участники рынка, после начала частичной мобилизации в РФ начал расти спрос на литературу о Второй мировой войне и гитлеровской Германии. Эксперты считают, что люди с помощью книг пытаются понять, «что сейчас происходит».
«Коммерсантъ» указывает, что в целом продажи обычной литературы снизились: с 21 сентября конечные продажи упали на 20%.
Ранее генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что книги в рознице подорожали на 10-15%, при этом идет устойчивое снижение их продаж.
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