«Книг много, идей мало»: Издатель Косыгин объяснил падение продаж бумажных изданий

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев обнародовал прогноз, согласно которому продажи бумажных книг в России в 2022 году могут снизиться до 252 млн экземпляров, что на 6% меньше, чем в 2021 году, и на 12,5% меньше, чем в докризисном 2019 году. По мнению Косыгина, падение продаж бумажных изданий — ситуативное явление.

«Пока что падение продаж не повлияло на снижение доходов. Но не забудем о том, что это ситуативная история. Допустим, в издательстве «Молодая гвардия» основной сегмент — non-fiction и биографии. К примеру, сейчас Прилепин издал биографию Шолохова, и на волне этого события у нас ожидается, наоборот, подъём продаж», — сказал издатель.

Как считает собеседник НСН, в этом году произошло подорожание бумажной книжной продукции. Связано это, по его словам, с увеличением цен на типографские расходы и на материалы.

«Типографские затраты и материалы поднялись в этом году в цене более, чем на четверть. Виной всему то, что из-за границы идут запчасти для оборудования, краска, бумага. Благодаря этому и сама книга подорожала процентов на двадцать. Никакие другие факторы на конечную цену книги не повлияли, так как и издательские затраты, и наценка в книжных магазинах остались на прежнем уровне», — подчеркнул Косыгин.

Секрет же общего падения продаж бумажных книг, по мнению спикера, заключается в отсутствии интересных тем в книгах и отсутствии новинок на книгоиздательском рынке.

«Этот год вообще можно назвать неурожайным в плане новинок. Если мы посмотрим на ассортимент «Молодой гвардии», то сейчас на книжном рынке мало прозы, мало свежих имён. Все ведущие писатели, а их не так много, пятнадцать-двадцать человек, не отметились в этом году новыми произведениями. На рынке переводных изданий тоже тишина, новинки не появляются с марта-апреля. Учебную литературу, например, издательства «Альпина», как читали, так и будут читать. Сложно сказать, что сейчас в приоритете у отечественного читателя», — посетовал издатель.

При этом угроза пиратства из-за отсутствия иностранных новинок Косыгина не пугает.

«На примере своего издательства скажу: в «Молодой гвардии» 99% авторов отечественные, поэтому для нас эта проблема прошла незамеченной. У моих коллег и иностранных партнёров была сначала паника в феврале-марте-апреле, сейчас, на мой взгляд, ситуация стабилизируется. Полагаю, что сотрудничество будет продолжаться, российский читатель всё равно получит возможность ознакомиться с новинками иностранной литературы», — заверил Косыгин.

Ранее стало известно, что Россия доставила в ДНР около 1 млн учебников.

