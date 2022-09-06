«Книг много, идей мало»: Издатель Косыгин объяснил падение продаж бумажных изданий
Снижение продаж бумажных изданий обусловлено отсутствием новинок и свежих тем, заявил НСН издатель Роман Косыгин.
Снижение продаж бумажных книг связано с отсутствием интересных тем, затрагиваемых в произведениях, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин.
Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев обнародовал прогноз, согласно которому продажи бумажных книг в России в 2022 году могут снизиться до 252 млн экземпляров, что на 6% меньше, чем в 2021 году, и на 12,5% меньше, чем в докризисном 2019 году. По мнению Косыгина, падение продаж бумажных изданий — ситуативное явление.
«Пока что падение продаж не повлияло на снижение доходов. Но не забудем о том, что это ситуативная история. Допустим, в издательстве «Молодая гвардия» основной сегмент — non-fiction и биографии. К примеру, сейчас Прилепин издал биографию Шолохова, и на волне этого события у нас ожидается, наоборот, подъём продаж», — сказал издатель.
Как считает собеседник НСН, в этом году произошло подорожание бумажной книжной продукции. Связано это, по его словам, с увеличением цен на типографские расходы и на материалы.
«Типографские затраты и материалы поднялись в этом году в цене более, чем на четверть. Виной всему то, что из-за границы идут запчасти для оборудования, краска, бумага. Благодаря этому и сама книга подорожала процентов на двадцать. Никакие другие факторы на конечную цену книги не повлияли, так как и издательские затраты, и наценка в книжных магазинах остались на прежнем уровне», — подчеркнул Косыгин.
Секрет же общего падения продаж бумажных книг, по мнению спикера, заключается в отсутствии интересных тем в книгах и отсутствии новинок на книгоиздательском рынке.
«Этот год вообще можно назвать неурожайным в плане новинок. Если мы посмотрим на ассортимент «Молодой гвардии», то сейчас на книжном рынке мало прозы, мало свежих имён. Все ведущие писатели, а их не так много, пятнадцать-двадцать человек, не отметились в этом году новыми произведениями. На рынке переводных изданий тоже тишина, новинки не появляются с марта-апреля. Учебную литературу, например, издательства «Альпина», как читали, так и будут читать. Сложно сказать, что сейчас в приоритете у отечественного читателя», — посетовал издатель.
При этом угроза пиратства из-за отсутствия иностранных новинок Косыгина не пугает.
«На примере своего издательства скажу: в «Молодой гвардии» 99% авторов отечественные, поэтому для нас эта проблема прошла незамеченной. У моих коллег и иностранных партнёров была сначала паника в феврале-марте-апреле, сейчас, на мой взгляд, ситуация стабилизируется. Полагаю, что сотрудничество будет продолжаться, российский читатель всё равно получит возможность ознакомиться с новинками иностранной литературы», — заверил Косыгин.
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