В России на 17% подорожали услуги шиномонтажа
Средний чек на услуги шиномонтажа в России в 2024 году вырос на 17% по сравнению с 2023 годом и достиг 2,6 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».
Стоимость автомобильной мойки за год выросла на 16% и достигла 1,2 тысячи рублей, отмечает «Газета.Ru». В Москве средний чек на услуги шиномонтажа составил 2,9 тысячи рублей (плюс 12%), а автомойки - 1,4 тысячи рублей (плюс 14%).
В топ-покупок услуг автосервисов входят шиномонтажные работы, кузовной ремонт, автомойка, техобслуживание и косметические работы.
Ранее член правления Союза автосервисов и замгендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов заявил НСН, что в среднем автозапчасти в России за год подорожали на 10%, но по некоторым моделям рост составил до 25%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru