В России на 17% подорожали услуги шиномонтажа

Стоимость автомобильной мойки за год выросла на 16% и достигла 1,2 тысячи рублей, отмечает «Газета.Ru». В Москве средний чек на услуги шиномонтажа составил 2,9 тысячи рублей (плюс 12%), а автомойки - 1,4 тысячи рублей (плюс 14%).

В топ-покупок услуг автосервисов входят шиномонтажные работы, кузовной ремонт, автомойка, техобслуживание и косметические работы.

Ранее член правления Союза автосервисов и замгендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов заявил НСН, что в среднем автозапчасти в России за год подорожали на 10%, но по некоторым моделям рост составил до 25%.

