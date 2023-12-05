«Нет импортера»: Автосервисы заявили о проблемах с запчастями для китайских авто

«Сложности сейчас с большой немецкой тройкой - это Audi, Mercedes-Benz и BMW в части железа и электрики, так как запчасти идут долго. Самые большие проблемы – это те китайские автомобили, которые к нам возятся по параллельному импорту и где нет импортера. Китайцы не дают ни Zeekr, ни Lixiang, у нас нет официального импортера и с запчастями там проблема. Это не массбренд, а авто дорогого сегмента», - сказал Казаченко.

Он также отметил, что рост стоимости автозапчастей в каталогах по страховому ремонту не отразится на их рыночной стоимости. Кроме того, по словам Казаченко, можно ждать снижения цен на запчасти с укреплением рубля.

«Это страховые каталоги, так называемая единая методика. Когда там цены вырастут примерно на 40%, тогда они сравняются с рынком. А сейчас цены там – это некий средний срез между б\у запчастями, неоригинальными, новыми, восстановленными и так далее. Поэтому от роста цены там ничего не меняется, это только для расчета ОСАГО. Если рубль укрепится, можно ждать удешевления запчастей. Примерно 60% запчастей мы закупаем в Китае, остальные 40% - это Турция, Европа, США, Грузия, Армения и так далее», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в разговоре с НСН сообщил, что падение курса рубля повлекло за собой подорожание и запчастей, и техобслуживания, и топлива, и страховки, и, наконец, самих автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

