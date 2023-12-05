«Нет импортера»: Автосервисы заявили о проблемах с запчастями для китайских авто
Официального импортера для автомобилей Zeekr и Lixiang все еще нет, отметил в эфире НСН Александр Казаченко.
Россия испытывает большие сложности с импортом запчастей для китайских автомобилей премиум-сегмента, таких как Zeekr и Lixiang, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в интервью НСН. Кроме того, указал он, запчасти для Audi, Mercedes и BMW поставляются слишком долго.
Ранее сообщалось, что стоимость автомобильных запчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин выросла на 7–17%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА) и автопортал «Дром». РСА четыре раза в год обновляет справочники стоимости запчастей в соответствии с Единой методикой оценки стоимости ремонта по ОСАГО. Казаченко отметил, что помимо роста цен на запчасти в части ОСАГО, есть проблема с доступностью деталей для китайских авто.
«Сложности сейчас с большой немецкой тройкой - это Audi, Mercedes-Benz и BMW в части железа и электрики, так как запчасти идут долго. Самые большие проблемы – это те китайские автомобили, которые к нам возятся по параллельному импорту и где нет импортера. Китайцы не дают ни Zeekr, ни Lixiang, у нас нет официального импортера и с запчастями там проблема. Это не массбренд, а авто дорогого сегмента», - сказал Казаченко.
Он также отметил, что рост стоимости автозапчастей в каталогах по страховому ремонту не отразится на их рыночной стоимости. Кроме того, по словам Казаченко, можно ждать снижения цен на запчасти с укреплением рубля.
«Это страховые каталоги, так называемая единая методика. Когда там цены вырастут примерно на 40%, тогда они сравняются с рынком. А сейчас цены там – это некий средний срез между б\у запчастями, неоригинальными, новыми, восстановленными и так далее. Поэтому от роста цены там ничего не меняется, это только для расчета ОСАГО. Если рубль укрепится, можно ждать удешевления запчастей. Примерно 60% запчастей мы закупаем в Китае, остальные 40% - это Турция, Европа, США, Грузия, Армения и так далее», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в разговоре с НСН сообщил, что падение курса рубля повлекло за собой подорожание и запчастей, и техобслуживания, и топлива, и страховки, и, наконец, самих автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм-концерт Бейонсе возглавил американский прокат
- «И такое бывает!»: Запашный о скандальном видео с жестким усмирением хищников
- Школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе
- Минобороны досрочно получило все «Панцири» по гособоронзаказу года
- Захарова: Лавров сказал фразу «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу
- СМИ узнали о тайном разводе Кати Лель с мужем после 15 лет брака
- Экс-чемпион UFC Макгрегор допустил, что будет избираться на пост президента Ирландии
- Россияне назвали самыми неудачными новогодними подарками одежду и косметику
- Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Эльзаса
- Автор книги «Слово пацана» намекнул на будущее героев одноименного сериала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru