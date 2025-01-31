«BMW и Jaguar»: В России автозапчасти подорожали на 25% за год
В 2024 году автозапчасти на Changan и Mazda стали дешевле примерно на 10%», заявил НСН Илья Плисов.
В среднем автозапчасти в России за год подорожали на 10%, но по некоторым моделям рост составил до 25%, заявил НСН член правления Союза автосервисов и замгендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов.
Детали для иномарок в России подорожали за 2024 год в среднем на 20–50% — это в разы быстрее средней инфляции (9,5%), выяснили «Известия». Хуже всего ситуация оказалась с европейскими марками: Mercedes, BMW, Volvo, Skoda, Audi и Volkswagen. Плисов эту информацию подтвердил лишь частично.
«По нашим данным, на основании сравнения 346 тысяч артикулов на оптовом рынке Москвы и Санкт-Петебурга, мы видим гораздо меньшее изменение цен, в среднем – около 10%. Мы видим повышение на 19% тормозной группы: колодок и дисков. Ступицы и ступичные подшипники подорожали на 4-8%. На 12% подорожали топливные электрические насосы. Детали рулевого управления, трансмиссии и подвески стали дороже на 5-9%. Однако изменения на розничном рынке происходят более активно, чем изменяется курс валют. С этого года все участники торговой цепочки начали готовиться к первому налоговому кварталу по новым налоговым правилам. В результате розничные цены могут колебаться в гораздо большем объеме, чем «биржевой» оптовый уровень, что в отдельных случаях может приводить к росту цен свыше 20%»,- рассказал он.
Также Плисов пояснил, на какие марки машин пришлось это подорожание, а какие запчасти даже подешевели.
«Если говорить про оригинальные запчасти, мы видим, что 625 артикулов УАЗ и 584 артикула BMW стали дороже на 13%, на 16% подорожали 580 запчастей ВАЗ. 520 артикулов Jaguar стали дороже на 25%, а около 300 запчастей на Changan и Mazda стали дешевле примерно на 10%», - отметил он.
При этом он отметил, что оригинальные запчасти сегодня легко можно заменить китайскими аналогами.
«Китайские аналоги, особенно на расходные товары для ТО, давно используются и показывают отличное соотношение цена/качество. Уже сформировались бренды-лидеры, которые занимают значительную долю в обороте автосервисов и всего рынка в целом. Управление местными торговыми марками находится в руках крупных дистрибьюторов, что позволяет активно подстраивать ассортимент и быстро реагировать на вопросы по качеству», - подытожил собеседник НСН.
На фоне рост цены на автозапчасти не стоит обращаться к китайским аналогам, если речь идет о серьезной поломке, заявил ранее гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко «Радиоточке НСН».
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