«BMW и Jaguar»: В России автозапчасти подорожали на 25% за год

«По нашим данным, на основании сравнения 346 тысяч артикулов на оптовом рынке Москвы и Санкт-Петебурга, мы видим гораздо меньшее изменение цен, в среднем – около 10%. Мы видим повышение на 19% тормозной группы: колодок и дисков. Ступицы и ступичные подшипники подорожали на 4-8%. На 12% подорожали топливные электрические насосы. Детали рулевого управления, трансмиссии и подвески стали дороже на 5-9%. Однако изменения на розничном рынке происходят более активно, чем изменяется курс валют. С этого года все участники торговой цепочки начали готовиться к первому налоговому кварталу по новым налоговым правилам. В результате розничные цены могут колебаться в гораздо большем объеме, чем «биржевой» оптовый уровень, что в отдельных случаях может приводить к росту цен свыше 20%»,- рассказал он.

Также Плисов пояснил, на какие марки машин пришлось это подорожание, а какие запчасти даже подешевели.

«Если говорить про оригинальные запчасти, мы видим, что 625 артикулов УАЗ и 584 артикула BMW стали дороже на 13%, на 16% подорожали 580 запчастей ВАЗ. 520 артикулов Jaguar стали дороже на 25%, а около 300 запчастей на Changan и Mazda стали дешевле примерно на 10%», - отметил он.

При этом он отметил, что оригинальные запчасти сегодня легко можно заменить китайскими аналогами.

«Китайские аналоги, особенно на расходные товары для ТО, давно используются и показывают отличное соотношение цена/качество. Уже сформировались бренды-лидеры, которые занимают значительную долю в обороте автосервисов и всего рынка в целом. Управление местными торговыми марками находится в руках крупных дистрибьюторов, что позволяет активно подстраивать ассортимент и быстро реагировать на вопросы по качеству», - подытожил собеседник НСН.

На фоне рост цены на автозапчасти не стоит обращаться к китайским аналогам, если речь идет о серьезной поломке, заявил ранее гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко «Радиоточке НСН».

