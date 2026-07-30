Психиатр назвала комфортную разницу в возрасте для отношений

Наталья Бирина заявила НСН, что в паре, где кто-то старше на 20-30 лет, практически не может быть отношений, не основанных на взаимной выгоде.

Партнеры в паре не должны быть старше друг друга более чем на 10 лет, иначе люди просто не будут понимать друг друга. Об этом в пресс-центре НСН рассказала врач-психиатр Наталья Бирина.

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«Когда людям друг с другом комфортно, то желательно, чтобы разница в возрасте была не больше 10 лет, потому что это одни цели, одно воспитание, одни ценности. Если рассматривать отношения, где разница в возрасте 20–30 лет, то, конечно, тут ни о какой любви речи не идёт. Скорее всего, это выгодное эмоциональное сотрудничество. Молодой девушке неинтересно будет с возрастным мужчиной, как и возрастной женщине — с молодым мальчиком, так как не всегда есть о чём разговаривать», — рассказала она.

Ранее Бирина заявила в пресс-центре НСН, что брак не гарантирует счастье.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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