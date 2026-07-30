«Когда людям друг с другом комфортно, то желательно, чтобы разница в возрасте была не больше 10 лет, потому что это одни цели, одно воспитание, одни ценности. Если рассматривать отношения, где разница в возрасте 20–30 лет, то, конечно, тут ни о какой любви речи не идёт. Скорее всего, это выгодное эмоциональное сотрудничество. Молодой девушке неинтересно будет с возрастным мужчиной, как и возрастной женщине — с молодым мальчиком, так как не всегда есть о чём разговаривать», — рассказала она.

Ранее Бирина заявила в пресс-центре НСН, что брак не гарантирует счастье.

