В России может вернуться реклама пива и вина

13 сентября16:11

О необходимости ослабить ограничения в отношении рекламы пива и вина заявил руководитель контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин.

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По его мнению, пиво и вино необходимо поставить рядом относительно рекламных компаний и необходимо смягчить запретные ограничения в данном направлении. Также, ранее Министерство сельского хозяйство предлагало разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок.

Кроме этого, Минфин России подготовил положительное заключение на законопроект правительства об отмене запрета на продажу пива на стадионах. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН выступил против этой инициативы.


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