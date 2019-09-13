В России может вернуться реклама пива и вина

По его мнению, пиво и вино необходимо поставить рядом относительно рекламных компаний и необходимо смягчить запретные ограничения в данном направлении. Также, ранее Министерство сельского хозяйство предлагало разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок.

Кроме этого, Минфин России подготовил положительное заключение на законопроект правительства об отмене запрета на продажу пива на стадионах. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН выступил против этой инициативы.



