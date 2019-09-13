В России может вернуться реклама пива и вина
О необходимости ослабить ограничения в отношении рекламы пива и вина заявил руководитель контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин.
По его мнению, пиво и вино необходимо поставить рядом относительно рекламных компаний и необходимо смягчить запретные ограничения в данном направлении. Также, ранее Министерство сельского хозяйство предлагало разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок.
Кроме этого, Минфин России подготовил положительное заключение на законопроект правительства об отмене запрета на продажу пива на стадионах. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН выступил против этой инициативы.
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