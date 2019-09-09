В Минздраве раскритиковали качество российского пива
Отечественное пиво не соответствует мировым стандартам качества. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, «всё человечество выросло на пиве» и оно никогда «особо вреда не приносило». Однако большая часть российских пенных напитков, называемых пивом, к этой категории не относится. Брюн отмечает, что до тех пор, пока производители не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в РФ пить нельзя.
«Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями», - отметил главный внештатный нарколог Минздрава.
Между тем, ранее сегодня стало известно, что Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект о возврате продаж пива на стадионах. Там уверены, что продажа этого напитка на спортивных мероприятиях не угрожает безопасности болельщиков и при этом поспособствует развитию рынка потребительских услуг. Такую же точку зрения в беседе с РИА ФАН высказал Президент Клуба болельщиков сборной России «Россия объединяет» Эдуард Латыпов.
Добавим, пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С января 2013-го вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.
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