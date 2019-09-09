В Минздраве раскритиковали качество российского пива

Между тем, ранее сегодня стало известно, что Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект о возврате продаж пива на стадионах. Там уверены, что продажа этого напитка на спортивных мероприятиях не угрожает безопасности болельщиков и при этом поспособствует развитию рынка потребительских услуг. Такую же точку зрения в беседе с РИА ФАН высказал Президент Клуба болельщиков сборной России «Россия объединяет» Эдуард Латыпов.

Добавим, пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С января 2013-го вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.

