В России может появиться новый способ оплаты мусора
Российский экологический оператор сообщил о том, что в правительстве рассматривается вопрос о новом способе расчета стоимости вывоза мусора для граждан. Как уточняет Телеканал «360», оплата за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, названа прогрессивным шагом вперед.
Кaк пояснил исполнительный директор Российского экологического оперaторa (РЭО) Алексей Макрушин, в прaвительстве aктивно обсуждaется мехaнизм, который позволит сделaть оплaту вывозa твердых коммунaльных отходов кaк можно более спрaведливой.
Ранее НСН рассказала, что с начала года все субъекты РФ, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя (они получили трехлетнюю отсрочку), перешли на новую систему обращения отходов, в рамках которой каждый регион сам выбирает оператора этой деятельности. Как следует из публикации, реформа вышла «сырой»: нет ни единого порядка оплаты услуг операторов, ни даже актуальных баз потребителей этой услуги. Отсюда – «неучтенка» в виде целых городских районов. Причем, обязанности утилизировать производимый ими мусор с операторов никто не снимал.
Проблемы действительно существуют, но вряд ли чреваты катастрофическими последствиями, - такое мнение высказал в эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов.
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