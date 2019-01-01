Кaк пояснил исполнительный директор Российского экологического оперaторa (РЭО) Алексей Макрушин, в прaвительстве aктивно обсуждaется мехaнизм, который позволит сделaть оплaту вывозa твердых коммунaльных отходов кaк можно более спрaведливой.

Ранее НСН рассказала, что с начала года все субъекты РФ, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя (они получили трехлетнюю отсрочку), перешли на новую систему обращения отходов, в рамках которой каждый регион сам выбирает оператора этой деятельности. Как следует из публикации, реформа вышла «сырой»: нет ни единого порядка оплаты услуг операторов, ни даже актуальных баз потребителей этой услуги. Отсюда – «неучтенка» в виде целых городских районов. Причем, обязанности утилизировать производимый ими мусор с операторов никто не снимал.

Проблемы действительно существуют, но вряд ли чреваты катастрофическими последствиями, - такое мнение высказал в эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов.

