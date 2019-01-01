Россия рискует захлебнуться в мусоре

Еще в феврале, через месяц после начала реформы, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что цены на вывоз мусора в среднем по стране выросли в полтора раза, что даже подстегнуло рост инфляции. По подсчетам, которые приводил РБК, граждане страны без учета жителей Москвы заплатят региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 млрд рублей в год.

При этом до сих пор нет никакой ясности, что делать с гигантскими объемами столичного мусора. От сомнительной чести принимать это «добро» у себя регионы отказываются один за другим. Подготовка к строительству мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области для приема отходов из столицы с 15 июня приостановлена после протестов местных жителей. Информацию о том, что для мусора из Москвы будут созданы новые свалки в Орловской области, опроверг лично глава этого региона.

Создание комплексной системы по обращению мусора анонсировали в Подмосковье. По этим планам, за три года должны быть построены четыре мусороперерабатывающих завода мощностью 700 тысяч тонн в год каждый. При том, что Москва и Подмосковье производят более 50 млн тонн мусора в год. Миллионов. А четыре завода смогут «переварить» всего около трех миллионов тонн в год, и то лишь через три года. И куда мы денем все остальное?

Какая-то странная выходит мусорная реформа. 180 миллиардов заплати, а куда мусор девать, никто не знает…

