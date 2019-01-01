Россия рискует захлебнуться в мусоре
«Золотая» мусорная реформа не решает проблемы утилизации бытовых отходов.
Над Россией нависла угроза мусорного коллапса. Неполные полгода, что длится мусорная реформа, пока привели только к нарушениям, связанным с начислением и взиманием платы за вывоз мусора – таковые выявлены в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, – заявил генпрокурор Юрий Чайка на совещании в Ростове-на-Дону, посвященном этой проблеме. Кроме того, власти ряда регионов выдают лицензии на работу с отходами предприятиям, не имеющим необходимых документов и разрешений, – отметил Чайка.
Ситуация с переработкой мусора в Центральной России «сравнима со стихийным бедствием», - предупредил, в свою очередь, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман. По его данным, в федеральных округах за прошлый год скопилось 766 млн тонн отходов, утилизировано только 190 млн тонн. Мусор вывозится на объекты, не внесенные в госреестр, почти в сорока регионах вообще нет мусороперерабатывающих заводов, в десяти регионах эксплуатируются полигоны, заполненные на 90% от проектной мощности, - констатировал Буксман.
«Ситуация еще не приобрела необратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса», – убежден первый замгенпрокурора.
Еще в феврале, через месяц после начала реформы, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что цены на вывоз мусора в среднем по стране выросли в полтора раза, что даже подстегнуло рост инфляции. По подсчетам, которые приводил РБК, граждане страны без учета жителей Москвы заплатят региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 млрд рублей в год.
При этом до сих пор нет никакой ясности, что делать с гигантскими объемами столичного мусора. От сомнительной чести принимать это «добро» у себя регионы отказываются один за другим. Подготовка к строительству мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области для приема отходов из столицы с 15 июня приостановлена после протестов местных жителей. Информацию о том, что для мусора из Москвы будут созданы новые свалки в Орловской области, опроверг лично глава этого региона.
Создание комплексной системы по обращению мусора анонсировали в Подмосковье. По этим планам, за три года должны быть построены четыре мусороперерабатывающих завода мощностью 700 тысяч тонн в год каждый. При том, что Москва и Подмосковье производят более 50 млн тонн мусора в год. Миллионов. А четыре завода смогут «переварить» всего около трех миллионов тонн в год, и то лишь через три года. И куда мы денем все остальное?
Какая-то странная выходит мусорная реформа. 180 миллиардов заплати, а куда мусор девать, никто не знает…
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