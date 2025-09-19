Наука или приметы? Как правильно встретить день осеннего равноденствия
День осеннего равноденствия в этом году выпадает на 22 сентября. В материале НСН – научные факты, традиции стран, народные приметы и советы.
День осеннего равноденствия в этом году выпадает на 22 сентября. Примечательно, что каждый год «солнечный переход» происходит в разное время. В Москве встречать необычное явление можно будет в 21:19. После этого начинается процесс сокращения светового дня до минимальной точки, которая ожидается 21 декабря.
НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ФЕНОМЕНА
Люди, далекие от астрономии, не всегда до конца понимают, что такое равноденствие, которое бывает еще и весенним. На самом деле во всем замешано Солнце.
В определенный момент оно пересекает небесный экватор, таким образом переходя из северного полушария в южное (или наоборот). В северной части тогда начинается астрономическая осень, в южном – весна.
В это время по всей планете день и ночь (в разрезе светового времени) длятся примерно по 12 часов, а затем начинается увеличение либо количества солнца, либо «темной стороны». Конечно, профессиональные астрономы делают ряд уточнений о том, что ровно по 12 часов день и ночь не могут длиться, но для обывателей погрешности в виде минут не так важны.
Для нас этот «переход» означает похолодание и прощание с летом, а вот для Австралии, например, наоборот – там погода будет улучшаться, а количество солнечных дней увеличиваться. Так и работает это «солнечное путешествие».
Разумеется, обычные люди еще до научных открытий и понятных объяснений связывали подобное явление с мистикой и магией.
Люди в целом склонны передавать праздники и традиции из поколения в поколение, особенно если в этот день уже придуманы приятные и веселые занятия. Зачем отказываться от чего-то хорошего?
СТРАНЫ И ТРАДИЦИИ
Например, в этот день язычники-кельты отмечали праздник Мабон, который считался праздником урожая и сбора яблок. Примечательно, что во многих странах сбор урожая до сих пор совпадает с этим периодом, многие проводят ярмарки и устраивают пир. Даже современный немецкий Октоберфест многие называют дальним родственником того самого Мабона.
Стоит отметить, что в некоторых странах этот день в наши дни выделен в официальном календаре праздников. Например, в Японии. Здесь корни необычного праздника носят буддистский характер. Считалось, что этот день должен быть почитанием умерших предков. До сих пор японцы навещают могилы и вспоминают своих родных.
День осеннего равноденствия активно отмечают и в Мексике. Здесь жили майя, «магическая» пирамида Кукулькан стоит в городе Чичен-Ица до сих пор. Это древнее строение расположено таким образом, что лучи солнца в дни равноденствия проходят через ворота майя и образуют настоящие узоры. Сюда в это время съезжаются многие туристы, чтобы посмотреть на «игры солнца», погадать и увидеть что-то хорошее в солнечных узорах.
Наши предки тоже не обошли этот день стороной. В этот день у славян начинался целый праздничный месяц, который был посвящен богу Велесу. Месяц этот прозвали Радогощь, он был посвящен обрядам и традициям. Считалось, например, что нужно чаще умываться водой, так как она получала особые свойства – дарила здоровье и красоту. Конечно, завершался месяц народными гуляньями.
Во времена крещеной Руси день равноденствия заменился христианским праздником Рождества Богородицы. Этот праздник в этом году у нас отмечается 21 сентября. Интересно, что из-за «родства» с днем равноденствия христианский праздник также «оброс» приметами:
• Если утром не выпала роса, стоит ждать зимы без обилия я снега, если день начался с тумана – будет дождливая осень в этом сезоне
• Если в этот день стоит ясная погода без дождя, такой «характер» будет до конца осени, а также зимой
• Иней на траве – сигнал к холодному октябрю
• Красный закат или рассвет в этот день по традиции означает приближение сезона дождей
В этот день у наших предков было принято готовить к столу пироги с капустой и брусникой.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
Давние традиции гласят, что в этот особенный день не следует заниматься чем-то новым, нагружать себя делами и заботами. Рекомендуется провести это время «перехода» как можно спокойнее, не открывать новые сделки, не совершать крупные покупки, в целом – не принимать серьезных решений.
В этот день стоит быть приветливым и открытым к людям, чтобы привлечь положительную энергию Солнца, не затевать ремонт, не ссориться, не выяснять отношения…
Не зря этот день совпадает с завершением сбора урожая. Все дела лучше закончить на положительной ноте, не откладывать ничего на завтра.
ОСОБЫЕ РИТУАЛЫ ИЗ ПРОШЛОГО
Не зря наши предки считали этот день «волшебным». Конечно, праздник начала осени связан с настоящими ритуалами, некоторых из которых популярны до сих пор.
Считалось, что в этот день слова имеют особую силу. Отсюда пошла традиция «заговоров». Например, рано утром нужно было вынуть из кошелька все деньги, а затем складывать их обратно по одной монете или купюре, заговаривая таким образом: «Сколько денег ни положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят».
Также было принято пользоваться этим днем, чтобы во всех смысла оставить все плохое за экватором.
Если у человека была несчастная любовь, токсичные отношения, неудачи на работе, долги, зависть, проблемы в отношениях с близкими иди друзьями, он мог написать это все на листе бумаги, а затем сжечь. Так как день напрямую связан с Солнцем, существует поверье, что в этот период на первый план выходит стихия Огня, которая может защитить и очистить. Поэтому смело можно доверять огню свои проблемы, признавая их и оставляя позади.
Для привлечения удачи также советуют угощать яблоками в этот день своих друзей и коллег.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru