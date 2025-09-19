СТРАНЫ И ТРАДИЦИИ

Например, в этот день язычники-кельты отмечали праздник Мабон, который считался праздником урожая и сбора яблок. Примечательно, что во многих странах сбор урожая до сих пор совпадает с этим периодом, многие проводят ярмарки и устраивают пир. Даже современный немецкий Октоберфест многие называют дальним родственником того самого Мабона.

Стоит отметить, что в некоторых странах этот день в наши дни выделен в официальном календаре праздников. Например, в Японии. Здесь корни необычного праздника носят буддистский характер. Считалось, что этот день должен быть почитанием умерших предков. До сих пор японцы навещают могилы и вспоминают своих родных.

День осеннего равноденствия активно отмечают и в Мексике. Здесь жили майя, «магическая» пирамида Кукулькан стоит в городе Чичен-Ица до сих пор. Это древнее строение расположено таким образом, что лучи солнца в дни равноденствия проходят через ворота майя и образуют настоящие узоры. Сюда в это время съезжаются многие туристы, чтобы посмотреть на «игры солнца», погадать и увидеть что-то хорошее в солнечных узорах.

Наши предки тоже не обошли этот день стороной. В этот день у славян начинался целый праздничный месяц, который был посвящен богу Велесу. Месяц этот прозвали Радогощь, он был посвящен обрядам и традициям. Считалось, например, что нужно чаще умываться водой, так как она получала особые свойства – дарила здоровье и красоту. Конечно, завершался месяц народными гуляньями.

Во времена крещеной Руси день равноденствия заменился христианским праздником Рождества Богородицы. Этот праздник в этом году у нас отмечается 21 сентября. Интересно, что из-за «родства» с днем равноденствия христианский праздник также «оброс» приметами:

• Если утром не выпала роса, стоит ждать зимы без обилия я снега, если день начался с тумана – будет дождливая осень в этом сезоне

• Если в этот день стоит ясная погода без дождя, такой «характер» будет до конца осени, а также зимой

• Иней на траве – сигнал к холодному октябрю

• Красный закат или рассвет в этот день по традиции означает приближение сезона дождей

В этот день у наших предков было принято готовить к столу пироги с капустой и брусникой.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

Давние традиции гласят, что в этот особенный день не следует заниматься чем-то новым, нагружать себя делами и заботами. Рекомендуется провести это время «перехода» как можно спокойнее, не открывать новые сделки, не совершать крупные покупки, в целом – не принимать серьезных решений.

В этот день стоит быть приветливым и открытым к людям, чтобы привлечь положительную энергию Солнца, не затевать ремонт, не ссориться, не выяснять отношения…

Не зря этот день совпадает с завершением сбора урожая. Все дела лучше закончить на положительной ноте, не откладывать ничего на завтра.