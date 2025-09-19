Наука или приметы? Как правильно встретить день осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия в этом году выпадает на 22 сентября. В материале НСН – научные факты, традиции стран, народные приметы и советы.

День осеннего равноденствия в этом году выпадает на 22 сентября. Примечательно, что каждый год «солнечный переход» происходит в разное время. В Москве встречать необычное явление можно будет в 21:19. После этого начинается процесс сокращения светового дня до минимальной точки, которая ожидается 21 декабря.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин

НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ФЕНОМЕНА

Люди, далекие от астрономии, не всегда до конца понимают, что такое равноденствие, которое бывает еще и весенним. На самом деле во всем замешано Солнце.

В определенный момент оно пересекает небесный экватор, таким образом переходя из северного полушария в южное (или наоборот). В северной части тогда начинается астрономическая осень, в южном – весна.

В это время по всей планете день и ночь (в разрезе светового времени) длятся примерно по 12 часов, а затем начинается увеличение либо количества солнца, либо «темной стороны». Конечно, профессиональные астрономы делают ряд уточнений о том, что ровно по 12 часов день и ночь не могут длиться, но для обывателей погрешности в виде минут не так важны.

Для нас этот «переход» означает похолодание и прощание с летом, а вот для Австралии, например, наоборот – там погода будет улучшаться, а количество солнечных дней увеличиваться. Так и работает это «солнечное путешествие».

Разумеется, обычные люди еще до научных открытий и понятных объяснений связывали подобное явление с мистикой и магией.

Люди в целом склонны передавать праздники и традиции из поколения в поколение, особенно если в этот день уже придуманы приятные и веселые занятия. Зачем отказываться от чего-то хорошего?

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков

СТРАНЫ И ТРАДИЦИИ

Например, в этот день язычники-кельты отмечали праздник Мабон, который считался праздником урожая и сбора яблок. Примечательно, что во многих странах сбор урожая до сих пор совпадает с этим периодом, многие проводят ярмарки и устраивают пир. Даже современный немецкий Октоберфест многие называют дальним родственником того самого Мабона.

Стоит отметить, что в некоторых странах этот день в наши дни выделен в официальном календаре праздников. Например, в Японии. Здесь корни необычного праздника носят буддистский характер. Считалось, что этот день должен быть почитанием умерших предков. До сих пор японцы навещают могилы и вспоминают своих родных.

День осеннего равноденствия активно отмечают и в Мексике. Здесь жили майя, «магическая» пирамида Кукулькан стоит в городе Чичен-Ица до сих пор. Это древнее строение расположено таким образом, что лучи солнца в дни равноденствия проходят через ворота майя и образуют настоящие узоры. Сюда в это время съезжаются многие туристы, чтобы посмотреть на «игры солнца», погадать и увидеть что-то хорошее в солнечных узорах.

Наши предки тоже не обошли этот день стороной. В этот день у славян начинался целый праздничный месяц, который был посвящен богу Велесу. Месяц этот прозвали Радогощь, он был посвящен обрядам и традициям. Считалось, например, что нужно чаще умываться водой, так как она получала особые свойства – дарила здоровье и красоту. Конечно, завершался месяц народными гуляньями.

Во времена крещеной Руси день равноденствия заменился христианским праздником Рождества Богородицы. Этот праздник в этом году у нас отмечается 21 сентября. Интересно, что из-за «родства» с днем равноденствия христианский праздник также «оброс» приметами:

• Если утром не выпала роса, стоит ждать зимы без обилия я снега, если день начался с тумана – будет дождливая осень в этом сезоне

• Если в этот день стоит ясная погода без дождя, такой «характер» будет до конца осени, а также зимой

• Иней на траве – сигнал к холодному октябрю

• Красный закат или рассвет в этот день по традиции означает приближение сезона дождей

В этот день у наших предков было принято готовить к столу пироги с капустой и брусникой.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

Давние традиции гласят, что в этот особенный день не следует заниматься чем-то новым, нагружать себя делами и заботами. Рекомендуется провести это время «перехода» как можно спокойнее, не открывать новые сделки, не совершать крупные покупки, в целом – не принимать серьезных решений.

В этот день стоит быть приветливым и открытым к людям, чтобы привлечь положительную энергию Солнца, не затевать ремонт, не ссориться, не выяснять отношения…

Не зря этот день совпадает с завершением сбора урожая. Все дела лучше закончить на положительной ноте, не откладывать ничего на завтра.

ФОТО: РИА Новости

ОСОБЫЕ РИТУАЛЫ ИЗ ПРОШЛОГО

Не зря наши предки считали этот день «волшебным». Конечно, праздник начала осени связан с настоящими ритуалами, некоторых из которых популярны до сих пор.

Считалось, что в этот день слова имеют особую силу. Отсюда пошла традиция «заговоров». Например, рано утром нужно было вынуть из кошелька все деньги, а затем складывать их обратно по одной монете или купюре, заговаривая таким образом: «Сколько денег ни положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят».

Также было принято пользоваться этим днем, чтобы во всех смысла оставить все плохое за экватором.

Если у человека была несчастная любовь, токсичные отношения, неудачи на работе, долги, зависть, проблемы в отношениях с близкими иди друзьями, он мог написать это все на листе бумаги, а затем сжечь. Так как день напрямую связан с Солнцем, существует поверье, что в этот период на первый план выходит стихия Огня, которая может защитить и очистить. Поэтому смело можно доверять огню свои проблемы, признавая их и оставляя позади.

Для привлечения удачи также советуют угощать яблоками в этот день своих друзей и коллег.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
