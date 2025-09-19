В Петербурге на корабле из Эквадора нашли 1,5 тонны кокаина

Прибывший на судне из Эквадора контейнер с 1,5 тонны кокаина обнаружили в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство во взаимодействии с Федеральной таможенной службой пресекло контрабандную акцию по доставке особо крупной партии наркотиков.

«В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа... в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне "Cool Emerald" из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 килограммов с упаковкой», - указали в ФСБ.

Масса запрещенного груза составила 1515 килограммов. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 20 млрд рублей. После инцидента Балтийская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду крупного объема наркотиков из США, в прибывшей из Сан-Франциско посылке для жителя Пятигорска обнаружили 3 кг марихуаны, пишет 360.ru.

