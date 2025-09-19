Посвященные Дню оружейника праздничные концерты пройдут в Музее Победы

Музыкальная программа, посвященная Дню оружейника, ждет посетителей Музея Победы и Музея «Г.О.Р.А.» 20 и 21 сентября.

Так, 20 сентября на площадке «Фронтовая агитбригада» со своей программой выступит академия спорта и творчества «Красная ZвезДА». В свою очередь 21 сентября гостей порадует солистка концертного образцового оркестра ОАО «РЖД», участника народной передачи «Привет, Андрей» и ведущая русского народного телеканала «Жар-Птица» Татьяна Сидорова. Ее выступление пройдет возле легендарной полуторки. Также молодая московская рок-группа Jet Fox даст концерт на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.».

Всего возле Музея Победы будут функционировать 80 интерактивных площадок, демонстрирующих атмосферу Москвы 1940-х годов. Все гости музея смогут поучаствовать в творческих и спортивных состязаниях, мастер-классах и экскурсиях, а также в других активностях. Кроме того, всех желающих ждут бесплатные автобусные и пешие экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

