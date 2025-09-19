Баскетболист Леброн Джеймс заявил о скором завершении карьеры

Американский баскетболист, трехкратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс намерен в скором времени завершить свою профессиональную карьеру. Об этом спортсмен рассказал порталу Complex.

По словам 40-летнего Джеймса, он не планирует играть «еще 23 года, и даже не еще 10 лет».

«Завершение карьеры грядет, оно будет. Но еще не сейчас», - подчеркнул баскетболист.

Леброн Джеймс играет за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», по четыре раза баскетболист выигрывал НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата, самым ценным игроком итоговой серии плей-офф.

