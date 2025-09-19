Баскетболист Леброн Джеймс заявил о скором завершении карьеры
Американский баскетболист, трехкратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс намерен в скором времени завершить свою профессиональную карьеру. Об этом спортсмен рассказал порталу Complex.
По словам 40-летнего Джеймса, он не планирует играть «еще 23 года, и даже не еще 10 лет».
«Завершение карьеры грядет, оно будет. Но еще не сейчас», - подчеркнул баскетболист.
Леброн Джеймс играет за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», по четыре раза баскетболист выигрывал НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата, самым ценным игроком итоговой серии плей-офф.
Между тем свою карьеру завершил чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сайт аэропорта Пулково взломали
- Новое мощное землетрясение на Камчатке привело сейсмологов в замешательство
- В России объяснили мировое лидерство США по добыче и запасам нефти
- Удар по продуктивности: Россиянам посоветовали не слушать музыку на работе
- В России отзывают почти 18 тысяч автомобилей Geely Emgrand
- В Петербурге на корабле из Эквадора нашли 1,5 тонны кокаина
- Посвященные Дню оружейника праздничные концерты пройдут в Музее Победы
- Баскетболист Леброн Джеймс заявил о скором завершении карьеры
- Названы регионы, которые лучше всего готовы к отопительному сезону
- Наука или приметы? Как правильно встретить день осеннего равноденствия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru