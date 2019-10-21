В России может появиться методичка для жертв домашнего насилия
Разработкой методического пособия с номерами телефонов, по которым за помощью могут обратиться пострадавшие от семейного насилия, должны заняться Минтруд, Минпросвещения РФ и МВД. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, закон о декриминализации побоев в семье был принят в 2017 году. Он перевёл семейное насилие из преступлений в разряд административных нарушений – когда подобные действия совершены впервые. Сейчас же к внесению в Госдуму готовится законопроект о профилактике насилия в семье.
Ранее НСН писала, что закон о запрете домашнего насилия не был принят в России, поскольку не удалось прийти к единому мнению по поводу мер, которые могут применяться в этих случаях. Своим мнением по этому поводу поделилась с участниками форума «Территория смыслов» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Одним ужесточением уголовного наказания проблему насилия в семье не изменить, поэтому в Госдуме займутся разработкой комплексных мер для решения этого вопроса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Просто "забить зоны" - не выход. На самом деле здесь нужно решать не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем, нужно решать вопросы с точки зрения защиты семьи, каких-то других историй, которые иногда, кажется, не относятся к этому.
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН заявил, что декрминализация побоев в семье сыграла злую шутки. Число пострадавших растет, но механизмов воздействия у государства нет.
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