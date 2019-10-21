В России может появиться методичка для жертв домашнего насилия

Ранее НСН писала, что закон о запрете домашнего насилия не был принят в России, поскольку не удалось прийти к единому мнению по поводу мер, которые могут применяться в этих случаях. Своим мнением по этому поводу поделилась с участниками форума «Территория смыслов» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Одним ужесточением уголовного наказания проблему насилия в семье не изменить, поэтому в Госдуме займутся разработкой комплексных мер для решения этого вопроса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Просто "забить зоны" - не выход. На самом деле здесь нужно решать не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем, нужно решать вопросы с точки зрения защиты семьи, каких-то других историй, которые иногда, кажется, не относятся к этому.

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН заявил, что декрминализация побоев в семье сыграла злую шутки. Число пострадавших растет, но механизмов воздействия у государства нет.



