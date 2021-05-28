В России может появиться единая база киберпреступлений

В России может появиться единая база киберпреступлений - она требуется для того, чтобы унифицировать статистику по правонарушениям в этой сфере. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо замглавы Минфина Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России.

В документе отмечается, что разрабатывать полную и детальную статистику киберпреступлений, в том числе в финансовой сфере, должно одно или несколько министерств, за которыми эти полномочия будут закреплены законом.

К слову, вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова подчеркнула, что для того, чтобы эффективно бороться с киберпреступностью, государство должно понимать масштаб проблемы. В этом может помочь прозрачная статистика.

Добавим, крупнейшие российские банки уже поддержали это предложение.

В Роскомнадзоре предложили ввести компенсации для жертв утечек персональных данных

А ранее сообщалось, что число киберпреступлений в Москве за первый квартал 2021 года увеличилось на 38% по сравнению с прошлым годом. Большинство из них связано с хищением денег со счетов москвичей.

С начала текущего года было совершено 16 681 преступление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В связи с этим прокуратура Москвы призывает жителей столицы не передавать данные свои банковских карт и счетов по телефону — звонящие могут оказаться мошенниками.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиберпреступностьИнтернет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры