В России может появиться единая база киберпреступлений - она требуется для того, чтобы унифицировать статистику по правонарушениям в этой сфере. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо замглавы Минфина Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России.

В документе отмечается, что разрабатывать полную и детальную статистику киберпреступлений, в том числе в финансовой сфере, должно одно или несколько министерств, за которыми эти полномочия будут закреплены законом.

К слову, вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова подчеркнула, что для того, чтобы эффективно бороться с киберпреступностью, государство должно понимать масштаб проблемы. В этом может помочь прозрачная статистика.

Добавим, крупнейшие российские банки уже поддержали это предложение.