В Роскомнадзоре предложили ввести компенсации для жертв утечек персональных данных
Операторы персональных данных должны компенсировать моральный вред жертвам интернет-мошенничества, связанного с утечками личной информации. С таким предложением выступил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Владимир Логунов на заседании межфракционной рабочей группы Государственной думы по борьбе с киберпреступностью.
По словам Логунова, операторам необходимо рассчитывать денежную компенсацию соответственно нанесенному ущербу.
«Это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Государственной думы проработать, чтобы возмещение ущерба, морального ущерба субъекту персональных данных было соразмерно этому ущербу», — цитирует ТАСС замглавы РКН.
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