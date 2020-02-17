В России могут запретить вейпы и электронные сигареты

В России собираются ограничить продажу альтернативных курительных систем, таких как вейпы и электронные сигареты до тех пор, пока не будет разработан техрегламент, регулирующий их реализацию. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался в нижней палате парламента 14 февраля. В его рамках рассматривался вопрос о внесении поправок в антитабачный закон. По словам сенатора, переходный период может затянуться на два года.

Помимо этого, по мнению Рязанского, некурительные продукты, содержащие никотин – в их числа пастилки и снюсы – необходимо полностью запретить.