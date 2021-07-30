В России могут запретить Samsung Pay

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. По словам «Сквин СА», в Samsung используют их технологию онлайн-оплаты без разрешения.

Samsung еще могут оспорить патент и поспорить со «Сквин СА». Решение суда вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано одной из сторон.

