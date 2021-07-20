Российские банки подключили карты «Мир» к системе Apple Pay
Крупные банки России с 20 июля начинают принимать оплату платежными картами «Мир» через систему Apple Pay, сообщает РБК.
Речь идет о клиентах банков «Открытие» и «Росбанк». Вскоре такая возможность появится и у держателей карт «Мир» «Сбербанка», «ВТБ» и «Россельхозбанка». «МКБ» собирается внедрить эту услугу к осени текущего года.
Напомним, российские магазины с выручкой более 20 миллионов рублей в год с 1 июля будут обязаны принимать к оплате карты платежной системы «Мир». Власти намерены таким образом сократить пользование наличными и усилить контроль за платежной сферой.
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