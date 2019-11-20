В России могут ввести запрет на импортные детские смеси

Этот вопрос он предложил решить за счет квот. Уточняется, что ограничение также могут ввести в отношении зарубежных ингредиентов для изготовления смесей. Помимо этого ведомство проработает вопрос о поднятии пошлин на смеси с 5 до 15 процентов.

Ранее испанский диетолог Лусия Мартинес заявила, что детей необходимо кормить свежими, а не переработанными продуктами и указала на ошибки родителей в формировании пищевых привычек малышей. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева на основе собственных научных знаний и материнского опыта по воспитанию двоих детей поделилась рекомендациями с родителями по формированию здорового детского менюв эфире НСН.

