В России могут ввести маркировку алкоголя

Минпромторг РФ предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Об этом в ходе совещания с Владимиром Путиным заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что начать следует с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.

Напомним, для снижения доли нелегальной продукции в РФ к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. Сейчас специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров. В их числе меховые и табачные изделия, а также лекарства.