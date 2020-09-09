В России могут ввести маркировку алкоголя

Минпромторг РФ предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Об этом в ходе совещания с Владимиром Путиным заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что начать следует с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.

Напомним, для снижения доли нелегальной продукции в РФ к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. Сейчас специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров. В их числе меховые и табачные изделия, а также лекарства.

Новый закон о виноделии ударил по импортному коньяку и шампанскому

Между тем, ранее стало известно, что отзыв МВД России на законопроект Минфина о легализации интернет-торговли алкоголем, рассматривающийся с 2018 года, может поставить крест на этой инициативе, пишут «Известия». Министерство внутренних дел представило правительству аргументы против онлайн-продаж спиртного.

В МВД считают, что легализация такой практики увеличит число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство также видит риски продаж алкоголя несовершеннолетним и предупреждает, что новых канал продаж может подтолкнуть к развитию нелегальный рынок спиртного. Не исключено, что обедневшие покупатели будут нападать на курьеров со спиртным, добавляют в МВД.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Алкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры