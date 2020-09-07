Новый закон о виноделии ударил по импортному коньяку и шампанскому

«Проблемы существуют. Когда этот закон был принят в третьем чтении, даже у юридического управления при президенте было по нему более 100 замечаний. Проблемы могут наступить через четыре месяца, потому что этот закон противоречит действующей редакции техрегламента Таможенного союза. Проблема в основном у импортеров, по коньякам и по столовым винам. Отечественные производители подстроились. Как уместить на этикетке всю необходимую информацию, импортерам пока непонятно. Это вопрос технический, но в то же время практический. Потому что разработка брендов – дело дорогое. Кроме того, когда у потребителя устойчивое восприятие того или иного бренда, что-либо в нем менять достаточно сложно. Это большие деньги», - сказал Черниговский.

По его словам, трудности возникли и у российских производителей. «Россия – это единственная винодельческая страна, где до недавнего времени не было такого закона. Сам закон необходим, он давно назрел - это перевешивает все его недостатки. И депутаты его не с потолка взяли, они ориентировались на соответствующие законы других стран. И категории сорта винограда, года урожая – это мировая практика. Потому что эта продукция ориентирована на достаточно продвинутого покупателя. Другое дело, что на нынешнем этапе развития российского виноделия вводить все эти правила было неправильно. У нас до половины сырья закупается за рубежом. А в игристых винах – до 70-80%. Российского сырья не хватает», - сказал эксперт.

Серьезного увеличения цен из-за нового закона он не ожидает. «Цены уже выросли. С 1 января существенно выросли акцизы на винодельческую продукцию. Из-за снижения курса рубля сильно увеличились цены на импортный алкоголь, в среднем, на 15-18%. К концу года они еще подрастут. Это связано с общей экономической ситуацией, а не с законом о виноградарстве. Но дефицита не будет», - заключил собеседник НСН.

Ранее Максим Черниговский в эфире НСН перечислил преимущества расширения способов продажи алкогольной продукции посредством интернета.

