В России могут увеличить в два раза налоговый вычет при покупке жилья
Лимиты налогового вычета при покупке жилья могут быть увеличены вдвое, депутаты от фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают соответствующий законопроект. Об этом сообщают Известия.
Сейчас при покупке или строительстве жилья россияне могут получить налоговый вычет в размере 13%, который рассчитывается из суммы в 2 млн рублей. При этом на на погашение процентов по ипотеке установлен лимит в 3 млн рублей.
Как сообщила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, максимальный размер вычета могут повысить как минимум в два раза. В случае принятия инициативы при покупке квартиры или строительстве дома граждане смогут получить до 520 тысяч рублей, для погашения процентов по ипотеке — до 780 тысяч рублей, пишет Ura.ru.
Буцкая отметила, что со времени установления лимитов цены на жилье существенно выросли, и купить в ипотеку комфортную квартиру за 3 млн рублей «сложно даже в регионах».
Кроме того, в готовящемся проекте закона предлагается ввести налоговый вычет по НДФЛ на расходы по аренде жилья, что позволит россиянам ежегодно компенсировать до 1,5 месяца арендных платежей.
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