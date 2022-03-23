ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов россиянам

По данным издания, ведомство уже разослало в налоговые инспекции страны распоряжение о необходимости закрывать камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые подаются для получения налоговых вычетов, за 15 дней. Прежде процедура занимала до 3 месяцев, месяц отводился на перечисление средств, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, будет сокращено время рассмотрения имущественных вычетов. Ранее их проверка занимала месяц, еще 15 дней отводилось на зачисление возврата.

Пресс-служба ФНС подтвердила сокращение сроков камеральных проверок, отмечает Ura.ru.

