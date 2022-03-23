ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов россиянам
Федеральная налоговая служба (ФНС) сократила до 15 дней срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, ведомство уже разослало в налоговые инспекции страны распоряжение о необходимости закрывать камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые подаются для получения налоговых вычетов, за 15 дней. Прежде процедура занимала до 3 месяцев, месяц отводился на перечисление средств, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, будет сокращено время рассмотрения имущественных вычетов. Ранее их проверка занимала месяц, еще 15 дней отводилось на зачисление возврата.
Пресс-служба ФНС подтвердила сокращение сроков камеральных проверок, отмечает Ura.ru.
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