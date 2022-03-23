ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов россиянам

Федеральная налоговая служба (ФНС) сократила до 15 дней срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, ведомство уже разослало в налоговые инспекции страны распоряжение о необходимости закрывать камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые подаются для получения налоговых вычетов, за 15 дней. Прежде процедура занимала до 3 месяцев, месяц отводился на перечисление средств, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, будет сокращено время рассмотрения имущественных вычетов. Ранее их проверка занимала месяц, еще 15 дней отводилось на зачисление возврата.

Пресс-служба ФНС подтвердила сокращение сроков камеральных проверок, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:НалогиФНС
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