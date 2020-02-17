В России могут усилить ответственность за нарушение карантина
В России могут усилить ответственность за нарушение карантинного режима. Как пишет РИА Новости, об этом заявила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. Об этом она рассказала во время выступления на парламентских слушаниях в Госдуме.
Между тем, ранее Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, которая сбежала из клинической инфекционной больницы имени Боткина, подчёркивает RT.
Напомним, 4 февраля в Петербурге после медосмотра в городской поликлинике и сбора эпидемиологического анамнеза у 32-летней жительницы северной столицы Аллы Ильиной, вернувшейся из поездки в КНР, были выявлены симптомы ОРВИ, не исключающие, по мнению медиков, новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. Двумя днями позже Ильина была госпитализирована в инфекционную больницу имени Боткина, но уже 7 февраля она самовольно покинула стационар, отмечает РИА ФАН.
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