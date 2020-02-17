В России могут усилить ответственность за нарушение карантина

В России могут усилить ответственность за нарушение карантинного режима. Как пишет РИА Новости, об этом заявила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. Об этом она рассказала во время выступления на парламентских слушаниях в Госдуме.

Между тем, ранее Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, которая сбежала из клинической инфекционной больницы имени Боткина, подчёркивает RT.