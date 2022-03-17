В России могут сделать общедоступными иностранные кино, музыку и игры

Среди компаний, перечисленных в обращении, упоминаются звукозаписывающие фирмы, кинокомпании, разработчики и издатели компьютерных игр, которые публично заявили о прекращении деятельности в РФ и препятствуют импорту и распространению в стране своих фонограмм другими организациями.

Как отмечает Павлов, причиной обращения стали массовые жалобы граждан России на отключение от иностранных сервисов.

Как сообщалось ранее, голливудская кинопродукция может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Фильмы исчезнут, если владельцы американского контента отменят возможность показа в онлайн-кинотеатрах.

