В России могут сделать общедоступными иностранные кино, музыку и игры
Главe кабмина России Михаила Мишустина просят разрешить не требующее согласия правообладателей использование фильмов, сериалов, музыки тех компаний, которые покинули российский рынок, сообщают «Известия» со ссылкой на обращение руководителя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова.
Среди компаний, перечисленных в обращении, упоминаются звукозаписывающие фирмы, кинокомпании, разработчики и издатели компьютерных игр, которые публично заявили о прекращении деятельности в РФ и препятствуют импорту и распространению в стране своих фонограмм другими организациями.
Как отмечает Павлов, причиной обращения стали массовые жалобы граждан России на отключение от иностранных сервисов.
Как сообщалось ранее, голливудская кинопродукция может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров, сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Фильмы исчезнут, если владельцы американского контента отменят возможность показа в онлайн-кинотеатрах.
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