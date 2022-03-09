Netflix официально приостанавливает работу в России
9 марта 202204:33
Американский стриминговый сервис Nеtfliх официально подтвердил приостановку своей деятельности в России, сообщает телеканал «360».
«Учитывая нынешнюю ситуацию, Netflix приостанавливает свою работу в России», — говорится в сообщении компании в адрес клиентов.
Компания также аннулирует российские аккаунты по окончании расчетного периода.
Напомним, компания Starbucks заявила, что приостанавливает деятельность в России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru