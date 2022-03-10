Эксперт: голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров

По его словам, это связано с введением санкций со стороны США. Фильмы исчезнут, если владельцы американского контента отменят возможность показа в онлайн-кинотеатрах. В настоящее время доля фильмов и мультфильмов производства США составляет около 99% всей библиотеки.

Напомним, американский стриминговый сервис Nеtfliх официально подтвердил приостановку своей деятельности в России. Компания также аннулирует российские аккаунты по окончании расчетного периода.

