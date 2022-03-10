Эксперт: голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров
Голливудская кинопродукция может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова.
По его словам, это связано с введением санкций со стороны США. Фильмы исчезнут, если владельцы американского контента отменят возможность показа в онлайн-кинотеатрах. В настоящее время доля фильмов и мультфильмов производства США составляет около 99% всей библиотеки.
Напомним, американский стриминговый сервис Nеtfliх официально подтвердил приостановку своей деятельности в России. Компания также аннулирует российские аккаунты по окончании расчетного периода.
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