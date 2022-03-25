В России могут разрешить трудоустраиваться на нескольких работах

Гражданам России могут позволить трудоустраиваться в другие компании без ухода с основной работы до 31 декабря этого года. Проект соответствующего постановления рассмотрела российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщили в пятницу в аппарате вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

В условиях санкционного давления, по мнению разработчиков, это поможет сохранить устойчивость экономики страны.

Как Россия будет спасаться от безработицы?

Законопроект предусматривает, что действие трудового договора по основному месту работы будет лишь временно приостановлено.

С новым работодателем при этом работник заключает срочный трудовой договор.

«Новые правоотношения не повлияют на предоставление отпуска и трудовых гарантий», - подчеркнули в аппарате Голиковой.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что власти помогут желающим трудоустроиться.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
ТЕГИ:ДоговорСанкции Против РоссииРоссияТрудоустройство
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