В России могут разрешить трудоустраиваться на нескольких работах

Гражданам России могут позволить трудоустраиваться в другие компании без ухода с основной работы до 31 декабря этого года. Проект соответствующего постановления рассмотрела российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщили в пятницу в аппарате вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

В условиях санкционного давления, по мнению разработчиков, это поможет сохранить устойчивость экономики страны.