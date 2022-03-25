В России могут разрешить трудоустраиваться на нескольких работах
Гражданам России могут позволить трудоустраиваться в другие компании без ухода с основной работы до 31 декабря этого года. Проект соответствующего постановления рассмотрела российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщили в пятницу в аппарате вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.
В условиях санкционного давления, по мнению разработчиков, это поможет сохранить устойчивость экономики страны.
Законопроект предусматривает, что действие трудового договора по основному месту работы будет лишь временно приостановлено.
С новым работодателем при этом работник заключает срочный трудовой договор.
«Новые правоотношения не повлияют на предоставление отпуска и трудовых гарантий», - подчеркнули в аппарате Голиковой.
Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что власти помогут желающим трудоустроиться.
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