Мишустин заявил, что власти помогут желающим трудоустроиться
Российские власти помогут гражданам с трудоустройством. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании.
«Особое внимание мы уделили рынку труда», - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что воспользоваться услугами центров занятости могут безработные, а также те, кто находится под риском увольнения.
Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда. По его словам, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.
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