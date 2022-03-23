Мишустин заявил, что власти помогут желающим трудоустроиться

Российские власти помогут гражданам с трудоустройством. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании.

Профсоюз Шереметьево рассказал о вынужденном простое аэропорта и работников

«Особое внимание мы уделили рынку труда», - сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что воспользоваться услугами центров занятости могут безработные, а также те, кто находится под риском увольнения.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда. По его словам, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:ТрудоустройствоРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры