Мишустин заявил, что власти помогут желающим трудоустроиться

«Особое внимание мы уделили рынку труда», - сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что воспользоваться услугами центров занятости могут безработные, а также те, кто находится под риском увольнения.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда. По его словам, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.

