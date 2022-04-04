В России могут признать водительские права Армении
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий признание в России водительских удостоверений Армении, сообщает ТАСС.
В случае принятия документа, водители с армянскими водительскими правами смогут осуществлять в России трудовую деятельность.
«Проектируемые изменения предусматривают признание на территории России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами», - отмечается в пояснительной записке.
Ранее замминистра МВД Александр Горовой заявил, что граждане ЛНР, ДНР и Украины смогут работать на территории России без оформления патента, а их водительские права признаются в стране на равных с российскими.
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