В России могут признать водительские права Армении

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий признание в России водительских удостоверений Армении, сообщает ТАСС.

Глава СПЧ Фадеев предложил запретить иностранные водительские права в такси

В случае принятия документа, водители с армянскими водительскими правами смогут осуществлять в России трудовую деятельность.

«Проектируемые изменения предусматривают признание на территории России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами», - отмечается в пояснительной записке.

Ранее замминистра МВД Александр Горовой заявил, что граждане ЛНР, ДНР и Украины смогут работать на территории России без оформления патента, а их водительские права признаются в стране на равных с российскими.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаВодительские ПраваВодительское УдостоверениеРоссияАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры