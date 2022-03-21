Глава СПЧ Фадеев предложил запретить иностранные водительские права в такси

Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой запретить иностранные водительские права в такси, передает РИА Новости.

До этого в СПЧ отмечали, что Россия является единственной страной, где коммерческие перевозки с иностранными водительским удостоверениями являются нормой.

Ранее акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение прекратить деятельность компании, но сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу. Отмечается, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут полностью выполнены.



