Глава СПЧ Фадеев предложил запретить иностранные водительские права в такси
Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой запретить иностранные водительские права в такси, передает РИА Новости.
До этого в СПЧ отмечали, что Россия является единственной страной, где коммерческие перевозки с иностранными водительским удостоверениями являются нормой.
Ранее акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение прекратить деятельность компании, но сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу. Отмечается, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут полностью выполнены.
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